Sigaro e Oasis a squarciagola: Guardiola e il City festeggiano la vittoria della Premier

Un Pep Guardiola quasi inedito, quello che sta facendo il giro del mondo in un video diventato subito virale sui social. Il tecnico del Manchester City è stato ripreso durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League: il catalano fuma un grosso sigaro mentre canta a squarciagola la canzone "Don't Look Back in Anger" degli Oasis.