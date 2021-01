Simeone e le allusioni all'addio: "Felice all'Atletico. Sempre detto che possono cacciarmi domani"

Diego Simeone, tecnico dell'Atlético Madrid, torna sulle parole allusive a un suo addio dopo l'eliminazione dalla Copa del Rey per mano del Cornella, squadra di terza divisione: "Col club parlo sempre, quando vinciamo e quando perdiamo, siamo sempre in sintonia. Dico sempre che mi possono cacciare domani, ho commentato così e ho risposto nel modo in cui ho creduto. Sono felice all'Atlético Madrid, veniamo da un anno di transizione in cui la squadra più forte ed equilibrata in un campionato come quello spagnolo. Ognuno poi è libero di pensare a quello che crede. Alcuni hanno sempre malizia".