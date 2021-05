Solskjaer sui fatti di domenica: "Tutti hanno il diritto a protestare, sfregiare un poliziotto è andare oltre"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato in merito alle proteste dei tifosi dei Red Devils che hanno impedito il regolare svolgimento della partita contro il Liverpool: "È stata una giornata difficile per noi. Ovviamente volevamo giocare, battere il Liverpool per i tifosi. l nostro lavoro è ottenere buoni risultati in campo. Ma come ho detto prima della partita, dobbiamo ascoltare, sentire la voce dei tifosi. Tutti hanno il diritto di protestare, ma deve essere in modo civilizzato. Sfortunatamente, quando si irruzione, quando gli agenti di polizia sono sfregiati a vita, allora si va oltre. E diventa materia di polizia, non si tratta più di mostrare le proprie opinioni".