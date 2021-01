Southampton-Arsenal 1-3, i Gunners si vendicano e risalgono in Premier: gol e highlights

L'Arsenal si vendica del Southampton, affrontato solo tre giorni fa e capace di eliminare i Gunners dalla FA Cup. Stavolta ci sono i tre punti in palio della Premier League e li prendono gli uomini di Mikel Arteta: 3-1 il finale al St. Mary's Stadium con i Saints in vantaggio grazie a una splendida rete al volo di Armstrong sugli sviluppi di calcio d'angolo. Arsenal che la ribalta grazie alle reti di Pépé, Saka e Lacazette e risale la classifica: 16 punti ottenuti nelle ultime 18 partite e squadra attualmente ottava in classifica, sebbene davanti a squadre che hanno alcune gare da recuperare. Continua a rallentare il Southampton al secondo ko consecutivo: undicesimo posto in classifica per gli uomini di Ralph Hasenhuttl.