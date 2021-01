Spagna, Sergi Enrich e Antonio Luna condannati a due anni di reclusione per un video sessuale

Sergi Enrich e Antonio Luna sono stati condannati a due anni di reclusione più una pena pecuniaria di 100mila euro per aver diffuso un video dai contenuti sessuali espliciti. Nel video compaiono i due giocatori durante un rapporto sessuale con una ragazza. Video registrato e diffuso dai due a insaputa della donna. Un terzo imputato, Eddy Silvestre, è stato assolto per aver solamente diffuso il video dopo averlo ricevuto da Luna ed Enrich. Il pentimento mostrato dai due giocatori è servito ad abbassare la pena, che rischiava di essere di cinque anni. È stata inoltre accordata la sospensione dell'esecuzione della pena ai due condannati pertanto né Luna né Enrich entreranno in carcere e hanno la possibilità ancora in appello di vedersi annullare la pena. Luna, 29 anni, milita attualmente nel Girona anche se è stato escluso dalla prima squadra nelle ultime tre partite. In carriera ha vestito anche le maglie di Spezia e Verona, con scarso successo. Sergi Enrich è uno dei giocatori cardine dell'Eibar e in alcune circostanze anche capitano. Il club basco, a seguito della sentenza del Tribunale, si è dissociato dal comportamento del suo tesserato condannando gli eventi accaduti e procederà alla risoluzione della questione secondo le disposizioni del regolamento interno.