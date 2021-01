Sporting in finale di Coppa di Lega. Tremenda beffa per il Porto, rimontato nel finale

Tremenda beffa per il Porto di Sergio Conceiçao, avversario della Juventus negli ottavi di Champions League. I Dragoes mancano l'accesso in finale della Coppa di Lega portoghese, subendo una clamorosa rimonta nel finale dallo Sporting: nonostante le tante assenze dovute al COVID-19, erano passati in vantaggio grazie alla rete del solito Marega, segnata al 79', ma si sono fatti raggiungere a quattro minuti dal 90' da Cabral, che al 94' ha segnato il gol decisivo per la qualificazione. In finale, lo Sporting affronterà la vincente di Benfica-Braga.