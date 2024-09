Ufficiale Standard Liegi, nuovo CdA senza membri dei 777 Partners: "Fine del controllo del club"

vedi letture

Lo Standard Liegi cambia i membri del CdA. Come annunciato in un comunicato ufficiale i due componenti dei 777 Partners hanno lasciato la loro carica sostituiti da rappresentanti di A-CAP. Questa la nota: "L'Assemblea Generale della SA Standard di Liegi - si legge - è stata convocata il 16 settembre prossimo per nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione a capo del club. Il Consiglio ricostituito sarà composto da due rappresentanti del Club e da due rappresentanti di A-CAP. 777 Partners non avrà più un seggio nel Consiglio di Amministrazione, segnando la fine del controllo del club da parte di 777 Partners.

Questo consiglio di amministrazione di transizione lavorerà con Moelis & Co., una banca d’investimento indipendente leader a livello mondiale, per sostenere la finalizzazione di un processo di vendita iniziato a giugno e per garantire la stabilità del club durante questo processo attraverso un dialogo permanente tra A-CAP e Standard.

Il club desidera ringraziare tutti i suoi tifosi per il sostegno incrollabile fornito alla squadra in questo inizio di stagione. Lo Standard e A-CAP desiderano ribadire che tutto è messo in atto per avanzare efficacemente in un processo che dovrebbe consentire allo Standard di avviare un nuovo progetto ambizioso nei prossimi mesi".