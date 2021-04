Stasera City-Dortmund, Guardiola e il peso di Haaland: "100 milioni? Per ora mai speso tanto"

Erling Haaland è il pericolo pubblico numero uno per il Manchester City, che stasera affronterà il Borussia Dortmund nella sfida di andata dei quarti di Champions League. Il norvegese è un obiettivo del club inglese ma Pep Guardiola ritiene che un singolo da solo non faccia la differenza, anche se vale più di 100 milioni: "Spendere tanti soldi per un solo giocatore non è un vantaggio per vincere la Champions. Il calcio è un gioco di squadra e tutti danno il proprio contributo, anche i giocatori che giocano di meno. Per vincere la Champions serve il contributo di tutti. Fino ad oggi la società ha deciso di non spendere 100 milioni per un solo giocatore; forse in futuro lo farà, se riterrà necessario inserire un giocatore per migliorare la squadra sul lungo periodo, ma fino a questo momento tutti hanno deciso di non spendere così tanto".