Ufficiale Strasburgo, blindato Valentin Barco: riscattato dal Brighton, ha firmato fino al 2029

Il Racing Club de Strasbourg (o più semplicemente Strasburgo, ndr) ha ufficializzato un'importante operazione di mercato, blindando Valentín Barco per le prossime stagioni. Arrivato in prestito dal Brighton lo scorso inverno, l'esterno argentino si è ora legato al Racing con un contratto a titolo definitivo che lo vedrà vestire la maglia biancoblù fino al 2029.

Il club francese ha espresso grande soddisfazione per la leva del prestito del giovane talento. Da gennaio, Barco ha disputato 15 incontri ufficiali con il Racing, dimostrando le sue qualità e il suo potenziale. Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche in patria, dato che l'argentino vanta già una presenza con la nazionale maggiore ed è stato convocato quest'estate per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

La permanenza di Valentín Barco al Racing rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del club di costruire una squadra solida e competitiva attorno a giovani talenti. Con un contratto a lungo termine, il Racing si assicura un giocatore versatile e promettente, destinato a diventare un punto fermo della squadra per il futuro.