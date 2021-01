Super Lig, 20^ giornata: Galatasaray a valanga. Colpo esterno dello Yeni Malatyaspor

Mercoledì di campionato per sei squadre della Super Lig turca. Vittorie per lo Yeni Malatyaspor in casa dell’Hatayspor per 2-1 e per il Riezespor con un perentorio 3-0 interno sul Gaziantep. Pochi minuti fa, invece, è terminato il match del Galatasaray che travolge 6-1 fra le mura amiche il Denizilispor fanalino di coda.

Con questi risultati della 20^ giornata si ridisegna così la classifica della massima serie turca:

Besiktas 38*

Fenerbahçe 38*

Galatasaray 36

Gaziantep 34

Hatayspor 31

Alanyaspor 30*

Trabzonspor 30

Kragumruk 27*

Yeni Malatyaspor 27

Goztepe 25

Antalyaspor 25

Rizespor 24

Sivasspor 23*

Basaksehir 23

Konyaspor 22

Kasimpasa 22*

Kayserispor 19

Ganclerbirligi 19

Erzurum BB 16

Ankaragucu 15*

Denizilispor 14

* una partita in meno