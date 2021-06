Superlega, la Premier multa i sei club con 20 milioni di sterline e minaccia altre sanzioni

La Premier League ha multato i club "Big Six" che avevano aderito alla Super Lega, ovvero Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United e Tottenham, per poco più di 20 milioni di sterline totali. Ogni club dovrà pagare circa 3,5 milioni di euro di multa per aver intrapreso l'inizio del percorso della Superleague. Non solo. Le società si sono anche impegnate a non intraprendere più una simile "avventura", pena ulteriore multa da 20 milioni di sterline e fino a 30 punti di penalizzazione in campionato. A riportarlo è Sky Sports.