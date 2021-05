Svezia, il ct sul forfait di Ibra: "Era molto dispiaciuto. Poteva aggiungere le sue qualità uniche"

vedi letture

Janne Andersson, CT della Svezia, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della sua rinuncia agli Europei per infortunio: "Era dispiaciuto, molto dispiaciuto per come è finita. Dispiaciuto come lo ero anche io. Eravamo due persone dispiaciute, molto tristi, che si parlavano. L'ultimo raduno a marzo con Zlatan era stato molto positivo sotto tutti i punti di vista. E ho pensato che potessimo aggiungere le sue qualità uniche. Perciò ero molto dispiaciuto e lo era anche lui".