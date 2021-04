Taremi mastica amaro dopo l'eliminazione: "Non siamo stati fortunati, ci credevamo"

Il suo gol al 94' ha dato la vittoria al Porto ma non è bastato alla squadra di Conceiçao per conquistare la semifinale di Champions League. Taremi ha parlato a Eleven Sports dopo l'1-0 al Chelsea: "È stata una bella partita ma abbiamo segnato un solo gol. Credevamo di poter fare bene in questa competizione, ma non abbiamo avuto fortuna e siamo stati eliminati. Campionato? Pensiamo alle prossime partite, non sappiamo cosa succederà, ma ci crediamo ", ha detto l'iraniano.