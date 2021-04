Tierney vicino al rientro in campo. Arteta: "Sta lavorando come una bestia tutti i giorni"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal, Mikel Arteta ha parlato delle condizioni di Kieran Tierney, terzino scozzese ai box da un mese per un problema ai legamenti del ginocchio: "Sta lavorando come una bestia ogni singolo giorno. Non so se domani ce la farà, ma sicuramente vuole essere il più vicino possibile alla squadra".