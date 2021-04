tmw Atletico Madrid, ritorno di fiamma per De Paul

Dopo i tentativi last minute dello scorso mercato estivo l’Atletico Madrid torna a pensare a Rodrigo De Paul. L’attaccante dell’Udinese è ancora un’idea dei Colchoneros. In estate possibile assalto per cercare di anticipare la concorrenza. Il profilo di De Paul in Italia piace molto all’Inter. Ma l’Atletico Madrid è attento alle evoluzioni. E l’argentino è ancora un obiettivo di mercato del Cholo...