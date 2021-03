tmw Karagumruk, contatti con l'italiano Francesco Farioli: può essere il nuovo allenatore

Il Karagumruk, dopo aver pescato abbondantemente dal nostro campionato per la campagna rafforzamenti, tesserando giocatori come Borini, Viviano, Bertolacci e Biglia, pensa ad un tecnico italiano per svoltare in classifica, che la vede attualmente all'ottavo posto: contatti in corso con Francesco Farioli, vice allenatore dell'Alanyaspor ed ex preparatore dei portieri di Roberto De Zerbi a Sassuolo.