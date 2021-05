tmw Olympique Marsiglia, in arrivo i nazionali francesi Ben Seghir e Nadir dal Nizza

vedi letture

Doppio innesto dal Nizza in vista per l'Olympique Marsiglia. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'OM avrebbe raggiunto l'intesa per due baby talenti della cantera del club nizzardo: il primo è l'esterno destro classe 2003 Salim Ben Seghir, Nazionale U17 transalpino di Saint-Tropez con doppio passaporto marocchino. Con lui l'altro 2003, ma Nazionale Under 16 e sempre esterno d'attacco, Bilal Nadir, anche lui dal Nizza.