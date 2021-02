tmw Pato ringrazia ma dice no all'Iraq. Sogna un ritorno tra Italia, Europa e sirene MLS

Un contatto, in Brasile, per proporre un'avventura a latitudini certamente non comuni. La dirigenza dell'Al Diwaniya, club iraqeno, ha proposto all'entourage e al giocatore un ruolo da star per Alexandre Pato. Il trentunenne, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è lusingato dalla proposta ma ha l'obiettivo di tornare in Europa. No all'Iraq, Pato si è liberato dal Sao Paulo proprio per cercare di riprendere la nuova storia nel Vecchio Continente. Extracomunitario, ora non è facile per il brasiliano trovare l'incastro giusto, seppur le sirene non manchino. Pato sogna un ritorno in Italia, ma anche in Spagna dove ha giocato col Villarreal o provare anche la Ligue 1. Occhio, però, perché non chiude la porta anche a un futuro in uno dei grandi campionati emergenti del mondo, la MLS.