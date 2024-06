Ufficiale Torres promosso dall'Atletico: è il nuovo allenatore della squadra riserve

L'Atlético Madrid ha comunicato qualche istante fa che Fernando Torres sarà il nuovo allenatore della prima squadra delle riserve rojiblancos. L'ex attaccante leggendario passa dalla squadra giovanile A, dove la scorsa stagione ha fatto doppietta campionato-Coppa dei Campioni.

La nota diffusa. Fernando Torres è il nuovo allenatore dell'Atletico Madrid B", ha scritto il club spagnolo all'interno del suo comunicato. La leggenda spagnola sostituisce Luis Garcia Tevenet, alla guida della squadra riserve nelle ultime tre stagioni con la quale ha ottenuto due promozioni consecutive, oltre alla salvezza nella prima RFEF e nella prossima stagione farà parte dello staff tecnico della prima squadra come assistente di Simeone.

Per il Nino, oltre ai titoli ottenuti, sono entrati a far parte della prima squadra in modo stabile anche giocatori come Pablo Barrios e alcuni, dopo l'esordio con i grandi, sono parte fondamentale della squadra riserve. Un segnale di continuità da parte del club colchonero nell'affidare la squadra B a Torres che, dopo la firma, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni.