Tottenham, Ings è l'obiettivo principale in caso di addio di Harry Kane

vedi letture

Non c'è solo il Manchester City sulle tracce di Danny Ings, attaccante che nei giorni scorsi ha rifiutato la proposta di rinnovo quadriennale da parte del Southampton. Il classe '92 infatti è entrato nel mirino del Tottenham che lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi in avanti in caso di partenza di Harry Kane. Lo riferisce il Telegraph.