Tottenham, Kane vuole partire ma nessuna cessione senza l'ok di Nuno Espirito Santo

Tiene banco in casa Tottenham la vicenda legata a Harry Kane. L'attaccante inglese infatti potrebbe restare ancora a Londra anche se non c'è certezza riguardo il suo futuro. Secondo quanto riporta il Telegraph, il giocatore vorrebbe partire per altri lidi ma il club avrebbe detto che non ci sarà alcuna cessione senza il benestare del neo tecnico Nuno Espirito Santo.