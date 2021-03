Tottenham, Mourinho: "Atteggiamento incredibile dei giocatori. Che diventi la normalità"

vedi letture

José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha commentato ai microfoni di la vittoria per 0-2 ottenuta sul campo dell'Aston Villa: "È stato un buon risultato, merito totale ai giocatori che hanno avuto un atteggiamento incredibile, dando tutto. Il nostro prossimo step dovrà essere quello di non sfoderare prestazioni come questa solo dopo una partita orribile (in riferimento all'eliminazione dall'Europa League, ndr). Giocare con questo atteggiamento dovrebbe essere una costante. In carriera sono stato orgoglioso dei miei giocatori molte volte dopo le sconfitte, ma non lo sono stato giovedì scorso o all'Emirates Stadium. Stasera sono davvero contento di quello che hanno fatto".