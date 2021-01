Tottenham, Mourinho: "Sarei sorpreso se facessimo un acquisto negli ultimi giorni"

vedi letture

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro il Liverpool prevista per domani: "Quando vinci sai di essere la squadra migliore. La scorsa stagione il Liverpool non ha solo vinto, ha vinto comodamente. Sanno di essere forti e penso che possano vincere ancora. Penso che possano ancora recuperare e vincere e penso anche che ci credano molto". Poi parlando del mercato e di possibili colpi last minute da parte degli Spurs: "Non credo che faremo qualcosa. Può succedere di tutto fino a che il mercato non si chiude ma sinceramente non credo che succederà niente. Se dovesse succedere qualcosa sarebbe una grande sorpresa per me".