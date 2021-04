Tottenham-Southampton 2-1, le pagelle: Son salva gli Spurs, bocciati Ndombele e Moura

Tottenham-Southampton 2-1

Marcatori: 30' Ings, 60' Bale, 90' Son.

TOTTENHAM

Lloris 6,5 - Dopo due minuti dall’inizio del match compie due veri e propri miracoli su Salisu e Adams. Non ha responsabilità sulla rete subita.

Aurier 6 - Contiene bene Tella ma è poco vivace in fase offensiva.

Alderweireld 6,5 - Nel primo quarto d’ora di gara va in affanno su Ings, ma non si abbatte e prende per mano l’intero reparto arretrato.

Dier 6,5 - Adattato in quella posizione, si trova ormai a suo agio al fianco di Alderweireld. Prestazione solida la sua.

Reguilon 6,5 - Fa su e giù per la fascia sinistra. Offre continue soluzioni ai suoi compagni.

Lo Celso 6 - Presente tra le linee ma fatica ad ispirare i compagni con i tempi giusti. (dal 79’ Lamela s.v.).

Hojbjerg 5,5 - Non molto reattivo questa sera, scherma male la propria difesa e gli attaccanti saints riescono a ricevere il pallone con molta libertà.

Ndombele 5 - Troppo spesso disordinato tatticamente. Nella prima frazione corre a vuoto e non riesce ad attuare un pressing efficace sui mediani saints. (dal 73’ Winks 6 - Dà maggiore equilibrio alla mediana.).

Moura 5 - Commette troppi errori quando deve effettuare l’ultima giocata. Corre tanto ma è davvero poco lucido quando deve rifinire.

Son 7 - Riesce sempre a rendersi pericoloso. Realizza un gol con una bella rasoiata di mancino, ma gli viene giustamente annullato dopo il check var. A fine gara porta in vantaggio i suoi spiazzando McCarthy dal dischetto e regala a Mason la prima vittoria da manager degli Spurs.

Bale 6,5 - Discontinuo per tutta la gara ma quando si accende è incontenibile. Realizza la rete che riporta in partita gli Spurs. (dal 83’ Bergwijn s.v.).

SOUTHAMPTON

McCarthy 6 - Non ha particolari colpe sui gol subiti, impeccabile e sicuro nelle uscite.

Walker-Peters 6,5 - Walcott accentrandosi gli libera la corsia destra e così lui ha il giusto spazio per sfondare. Ottima la sua prestazione anche in fase difensiva, dove spesso mura i traversoni rivali.

Bednarek 6,5 - Rispetto alla gara di FA Cup di domenica disputa davvero una buona partita, sempre molto concentrato sui palloni alti.

Vestergaard 6 - Son lo mette in difficoltà con i suoi continui movimenti, ma se la cava con una prestazione attenta.

Salisu 5,5 - Parte bene ma poi non riesce a contenere le avanzate di Bale che poi infatti, nel secondo tempo, pareggia i conti sfondando su quella corsia.

Walcott 6,5 - Sfrutta la sua velocità per impegnare la retroguardia spur. Oggi si accentrava per liberare il corridoio laterale per le scorribande di Walker-Peters. (dal 67’ Djenepo 5,5 - Non cambia le sorti del match.).

Ward-Prowse 6,5 - Detta i tempi a tutta la squadra, i Saints vanno al suo ritmo. Con un preciso calcio d’angolo regala il pallone che Ings raccoglie per poi superare Lloris.

Armstrong 6,5 - Oggi impiegato nella zona centrale del mediocampo. Dà sostanza all’intero reparto, con una prestazione di quantità.

Tella 6 - Poco incisivo in fase offensiva ma tanto lavoro sporco nella propria metà campo, dove ripiega per dare un supporto a Salisu. (dal 84’ Redmond s.v.).

Adams 6 - Svaria per tutto il fronte offensivo, non dando punti di riferimento alla linea difensiva spur.

Ings 7 - Il vero trascinatore dei Saints. Si sacrifica anche in fase di non possesso e realizza un bel gol dopo una grande torsione di testa. È poi costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. (dal 57’ Diallo 5,5 - Si muove poco e non impensierisce mai la retroguardia avversaria.).