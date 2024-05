Ufficiale Tottenham, Werner resterà anche la prossima stagione: prolungato il prestito dal Lipsia

La notizia era già nell'aria. Ora è arrivata l'ufficialità. Il Tottenham ha annunciato la conferma di Timo Werner anche per la prossima stagione. L'attaccante tedesco infatti tornerà a Londra in prestito dal Lipsia, club da cui era arrivato nel mese di gennaio. Questo il comunicato diramato dal sito ufficiale degli Spurs nella serata di oggi.

"Siamo lieti di annunciare un accordo per Timo Werner che tornerà in prestito dall'RB Lipsia per la stagione 2024/25, con un'opzione per rendere l'accordo permanente. Acquistato in prestito dalla Bundesliga a gennaio, l'attaccante della nazionale tedesca è stato titolare nella squadra di Ange Postecoglou nella seconda metà della scorsa stagione. Con Heung-Min Son in nazionale e Dejan Kulusevski infortunato, Timo è entrato subito in azione, da titolare e ha realizzato il gol di Rodrigo Bentancur nel nostro pareggio per 2-2 contro lo United al suo debutto all'Old Trafford cinque giorni dopo il suo arrivo.

Timo, 28 anni, ha collezionato 14 presenze con noi nel 2023/24: 13 in Premier League, una in FA Cup. Ha contribuito con gol contro Brentford e Villa e tre assist in quelle 13 presenze in Premier League prima che un problema al tendine del ginocchio ponesse fine alla sua stagione all'inizio di maggio".