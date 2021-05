Tre tifosi nel board del Chelsea dal prossimo anno. Cech: "Vogliamo fare il meglio per loro"

Il consulente tecnico del Chelsea Petr Cech ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Real Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni.

Tuchel sta facendo un gran lavoro. Come ci è riuscito e cosa è cambiato rispetto a Lampard?

"Quando si cambia allenatore si spera in una reazione della squadra. Quando è arrivato Thomas la squadra non aveva molta fiducia, i risultati non andavano per il verso giusto, ed è stato suo compito di trovare il modo per restituirle fiducia e fare risultati. Bisogna dargli atto del fatto che ci è riuscito, ed è per questo che siamo in semifinale".

L'abbiamo vista parlare con i tifosi del Chelsea durante le proteste, e dall'anno prossimo una delegazione di tre tifosi potrà partecipare alle riunioni della dirigenza.

"Nel nostro club cerchiamo sempre di fare il meglio per i tifosi e per tutte le persone coinvolte nel club. Vedremo come andrà da luglio questa idea, speriamo possa essere positivo per tutti".