Tuchel rende omaggio a Lampard: "Non saremmo a questo punto senza il suo lavoro"

Thomas Tuchel sta conducendo il Chelsea verso traguardi insperati e inattesi qualche mese fa, quando il tecnico tedesco subentrò in panchina a Frank Lampard. In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal, l'ex allenatore del PSG ha reso omaggio al suo predecessore: "Puoi arrivare in finale di Champions o FA Cup solo se qualcuno supera i turni precedenti e Frank ha ottenuto risultati incredibili nella fase a gironi di Champions. Ha messo le basi per la finale e nessuno lo può dimenticare. Non mi sono mai vergognato di dirlo a voce alta sin dal primo giorno in cui sono arrivato. So benissimo quello che ha rappresentato Frank per questo club da giocatore".