Turchia-Olanda 4-2, le pagelle: Yilmaz e Cakir fermano l'Olanda, Depay da dimenticare

TURCHIA-OLANDA 4-2

Marcatori: 15' Yılmaz B., 34' Yılmaz B., 46' Çalhanoğlu H., 75' Klaassen, 77' L. de Jong, 81' Yılmaz B.

TURCHIA

Cakir 7 - Un rigore parato e un paio di ottime parate fanno scordare l'errore sul gol di De Jong.

Celik 6,5 - Sempre preciso e puntuale nelle chiusure. Gioca sul velluto.

Soyoncu 6,5 - Perfetto fino al gol di De Jong che gli costa mezzo punto in pagella.

Kabak 7 - Annulla l'attacco olandese. Nel finale gli viene fischiato un rigore contro un filo generoso.

Meras 6 - Difende senza rischiare, non si vede in avanti.

Yokuslu 6,5 - Scherma bene la difesa con esperienza. Una diga.

Karaman 5,5 - Si sacrifica ma in avanti latita. (dal 79' Ayhan s.v.).

Tufan 6,5 - Corre, corre e ancora corre. Va vicino al provvisorio 4-0 con un coast to coast da duecentometrista. (dal 64' Erkin 6 - Entra con voglia. Pericoloso con i suoi cross).

Çalhanoğlu 6,5 - Si accende poco ma quando lo fa arriva il gol del 3-0. Esce nel finale, forse un po' stanco. (dal 78' Unal s.v.)

Yazici 5 - Anche lui come Karaman si sacrifica ma in fase offensiva è colpevolmente abulico. (dal 64' Antalyali 6 - Entra e dà una mano per l'impresa)..

Yilmaz 8 - Una tripletta in nazionale a 35 anni non è roba che si vede tutti i giorni. Segna da opportunista, su rigore e con una splendida punizione a giro. Serata perfetta. (dal 90' Toruk s.v.).

OLANDA

Krul 4,5 - Su 4 gol presi lui è colpevole in 2. A sua parziale discolpa c'è il fatto che si ritrova titolare a pochi istanti dal fischio d'inizio.

Tete 5 -Ci prova ma non gli riesce quasi nulla. (dal 69' Dumfries s.v.)

De Ligt 6 - Uno dei migliori nonostante i 4 gol. Sfortunato sul primo gol quando deviando la palla spiazza Krul. Colpisce un palo di testa e si guadagna un penalty generoso.

Blind 4 - Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare. Lento e distratto. Serata difficile. (dall'83' Gravenberch s.v.).

Wjindal 5 - Anche lui sottotono, un po' come tutti i compagni. (dall'83' Van Aanholt s.v.).

De Roon 4,5 - Lontano parente del calciatore totale che vediamo all'Atalanta. (dal 62' De Jong 6 -. Entra voglioso e segna il gol illusorio del 2-3)

Wijnaldum 5,5 - Ultimo ad arrendersi ma oggi deve capitolare anche lui.

De Jong 4,5 - Preso in mezzo dal centrocampo turco, non riesce mai a farsi vedere o rendersi pericoloso.

Depay 5- Calcia tante volte in porta ma non la inquadra mai. Su punizione tre tentativi, uno peggio dell'altro. Bello l'assist per il gol di Klaassen ma poi sbaglia anche il rigore al 90'. Troppo discontinuo.

Berghuis 5- Lo si nota solo per due calci di punizione. Il primo soprattutto, bellissimo e a un passo da gol.

Malen 5 - In avanti mai pericoloso. Commette un ingenuo fallo da rigore nel primo tempo.(dal 69' Klaassen 6,5 - Entra e illude l'Olanda. Cambia ritmo e segna anche un gran gol).