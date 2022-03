ufficiale 777 Partners allarga la sua scuderia. Acquistato il 100% dello Standard Liegi

Dopo aver acquistato il Genoa, il 70% del Vasco da Gama e una partecipazione nel Siviglia, 777 Partners allarga la sua scuderia e acquista il 100% dello Standard Liegi, uno dei club più importanti del Belgio. L'annuncio, tramite un comunicato, è arrivato in mattinata, con il club belga che dà il suo benvenuto agli americani: "La società americana di investimento alternativo è stata particolarmente attratta da alcune caratteristiche essenziali della nostra istituzione: uno storico club di tradizione belga ed europeo, dotato di uno straordinario fervore popolare e dotato di uno dei più bei palinsesti nazionali, un club di formazione leader con un'ottima reputazione nello sviluppo di giovani talenti per farli diventare giocatori professionisti di qualità che esercitano la loro passione ai massimi livelli, un marchio nazionale e internazionale molto forte con un potenziale immenso.

Bruno Venanzi (l'ex proprietario, ndr) ringrazia tutti i membri dello Standard de Liège per la loro incrollabile collaborazione durante le 7 stagioni della sua presidenza e rimarrà il 1° tifoso del nostro club per il futuro. Entro la fine di aprile sarà organizzata una conferenza stampa presso il club durante la quale il nuovo proprietario svilupperà in modo più dettagliato la sua visione strategica", scrive il club belga.