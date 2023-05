ufficiale Ajaccio, il bomber minorenne Soumano diventa pro. Ha già segnato in Ligue 1

vedi letture

In lotta per mantenere la Ligue 1 (oggi sarebbe retrocesso) l'Ajaccio nelle scorse ore ha ufficializzato il rinnovo di contratto di uno dei suoi calciatori più promettenti. Il baby attaccante franco-maliano Moussa Soumano (classe 2005) ha sottoscritto un nuovo accordo con la società corsa, con cui ha già esordito e segnato in Ligue 1 nonostante debba ancora compiere diciott'anni, fino al 30 giugno 2026.