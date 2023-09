ufficiale Anche Luiz Felipe in Arabia Saudita, l'ex Lazio è un nuovo difensore dell'Al Ittihad

Sembrava un affare ormai messosi in salita nelle ultime ore del mercato, ma alla fine è divenuto comunque realtà: il difensore Luiz Felipe, ex Lazio, lascia a titolo definitivo il Real Betis (che al suo posto avrebbe potuto prendere Martinez Quarta della Fiorentina) e si avventura in Arabia Saudita. Il nazionale italiano giocherà con l'Al Ittihad.