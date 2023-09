ufficiale Aris Salonicco, doppio colpo. Presi Fran Velez e Suleymanov

Doppio colpo per l'Aris di Salonicco. I greci hanno chiuso l'arrivo del difensore Fran Velez - libero dopo la scadenza del suo accordo con l'Al Fateh, club saudita - già nel club greco dal 2018 al 2020: firma per due stagioni. In prestito invece arriva Magomed-Shapi Sulemainov, dall'FK Krasnodar. L'accordo sarà per la presente stagione.