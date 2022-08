ufficiale Arsenal, il baby Salah-Eddine Oulad M'Hand va a giocare in seconda serie

Ufficiale una nuova avventura per Salah-Eddine Oulad M'Hand, centrocampista olandese classe 2003 di proprietà dell'Arsenal. Acquistato due anni fa dal Feyenoord, è pronto al salto tra i professionisti dopo l'annata trascorsa in forza alla squadra U23 dei Gunners. Il prossimo campionato in cui militerà sarà la Championship, visto che è stato ceduto in prestito fino al termine della stagione all'Hull City.