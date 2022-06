ufficiale Arsenal, il giovane difensore Rekik mandato a giocare allo Sparta Rotterdam

Nuova esperienza (in prestito) per il giovane difensore Omar Rekik, di proprietà dell'Arsenal. Il centrale classe 2001 tornerà a giocare in patria, in Olanda: nella prossima stagione militerà infatti nello Sparta Rotterdam, che l'ha prelevato a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.