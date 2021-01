ufficiale Arsenal, preso il giovane Rekik dall'Hertha. Arteta: "Avrà un futuro brillante"

L'Arsenal ha ingaggiato Omar Rekik, difensore centrale dell'Hertha Berlino. In merito il tecnico dei Gunners ha dichiarato: "È un giovane talento che seguiamo da molto tempo. Credo che avrà un futuro brillante, presto avrete i dettagli". 19 anni, il giocatore è nazionale giovanile della Tunisia. Verrà inizialmente aggregato alla squadra Under 23 anche se non è da escludere un prestito altrove a farsi le ossa.