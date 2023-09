ufficiale Assolto dalle accuse di pedofilia, Sigurdsson trova una squadra per ricominciare

Gylfi Sigurdsson riparte dalla Danimarca. E tornerà presto in campo. L’ex centrocampista dell’Everton è stato sospeso nel 2021 quando fu accusato di pedofila e poi prosciolto qualche mese fa. Adesso la possibilità di riprendere a fare quello che ha sempre amato, ovvero giocare a calcio. E la possibilità gli è stata data da un club che milita nella massima divisione danese.

Il 33enne islandese ripartirà dal Lyngby, con cui ha firmato un contratto annuale. "Spero di poter entrare e contribuire con molta esperienza e qualità - ha dichiarato il giocatore al sito ufficiale -. So che ci sono molti giocatori giovani e di talento nella squadra e voglio davvero imparare per poterci rialzare insieme. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi".