L'Aston Villa, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del contratto di Emiliano Martinez. Il portiere argentino 29enne, titolare della Nazionale di Scaloni, ha prolungato fino al 2027 con il club di Birmingham, dove è arrivato nel settembre del 2020.

Aston Villa is pleased to announce that @EmiMartinezz1 has signed a contract extension until 2027! ✍️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2022