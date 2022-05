Aston Villa scatenato sul mercato. Dopo l'arrivo a parametro zero di Boubacar Kamara, in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia, i Villans hanno appena annunciato l'acquisto di Diego Carlos dal Siviglia.

Il difensore brasiliano, classe 1993, si trasferirà a titolo definitivo alla corte di mister Gerrard non appena avrà superato le visite mediche. Non vengono rese note, almeno nel comunicato del club inglese, le cifre dell'operazione.

Questo l'annuncio ufficiale:



Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 26, 2022