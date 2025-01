Ufficiale Colpo Diego Carlos per il Fenerbahce: i turchi annunciano l'accordo con l'Aston Villa

Colpo Diego Carlos per il Fenerbahce. Il club turco ha annunciato di aver raggiunto un principio d'accordo con l'Aston Villa e col difensore brasiliano per il suo trasferimento agli ordini di mister José Mourinho. Il classe 1993 è atteso a Istanbul per le visite mediche nelle prossime ore.

Il rendimento di Diego Carlos

Sbocciato nel Siviglia, Diego Carlos si è trasferito all'Aston Villa per oltre 30 milioni di euro nell'estate del 2022. In questa stagione ha finora collezionato 17 presenze con 1.403 minuti giocati tra Premier League e coppe varie con la maglia dei Villans.