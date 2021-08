Axel Tuanzebe (23) è nuovamente un giocatore dell'Aston Villa. Il difensore anglo-congolose viene ceduto in prestito dal Manchester United, esattamente come successo nell'inverno e nell'estate 2018.

Neanche il tempo di firmare e Tuanzebe, reduce da un'annata molto problematica a livello individuale, va in panchina nel test amichevole di quest'oggi contro la Salernitana.

Axel Tuanzebe is back! 🙌#WelcomeBackAxel

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 8, 2021