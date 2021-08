ufficiale Atletico, ecco il vice Oblak. Preso Lecomte dal Monaco in prestito

vedi letture

Dopo la cessione al Lille di Grbic, l'Atletico Madrid chiude per il portiere francese Benjamin Lecomte, che nella prossima stagione sarà il vice di Oblak nella squadra del Cholo Simeone. Il portiere ex Monaco firma per un anno in prestito.