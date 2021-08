ufficiale Augsburg, preso il talento olimpico Arne Maier

Per Arne Maier (22) arriva l'ennesima possibilità di dimostrare che le grandi aspettative nei suoi riguardi ad inizio carriera non erano mal riposte.

Il centrocampista tedesco, appena rientrato dall'avventura alle Olimpiadi con la Germania under 23, lascia ancora una volta l'Hertha Berlino, questa volta per andare all'Augsburg. La formula del trasferimento è prestito con diritto di riscatto. A riprova di quanto la sua nuova squadra creda in lui, a Maier è stata affidata l'iconica maglia numero 10. Il giocatore la scorsa stagione ha avuto un'analoga esperienza con l'Arminia Bielefeld.

Nel quadro della stessa operazione, l'attaccante Marco Richter (23) va all'Hertha Berlino.