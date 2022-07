ufficiale Barcellona, ecco Fernandez in prestito dal Malaga. Giocherà con Rafa Marquez

Dal Malaga, in seconda serie, al Barcellona, seppure per il momento solo in prestito e nella seconda squadra (adesso denominata Atletic): questo il cammino di Roberto Fernandez Jaen, attaccante 2002 che nella prossima stagione militerà in forza ai giovani blaugrana allenati da Rafa Marquez (in foto), ex difensore tra le altre del Verona.