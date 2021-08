ufficiale Barcellona, il brasiliano Maia torna in patria. Un anno e mezzo all'Internacional

Acquistato un anno fa per quasi 5 milioni di euro dal San Paolo, l'attaccante esterno Gustavo Maia (classe 2001) lascia momentaneamente il Barcellona - in cui era accorpato alla squadra B - e si accasa in prestito per un anno e mezzo (scadenza il 31 dicembre 2022) all'Internacional de Porto Alegre, in patria. Di seguito l'annuncio.