ufficiale Benfica, un giovane rinforzo dalla Francia per la difesa. Ecco Lacroix del Metz

La trattativa è stata definita e conclusa negli scorsi giorni, adesso è anche ufficiale: c'è un giovane rinforzo in arrivo dalla Francia per la difesa del Benfica. Le Aguias hanno infatti annunciato l'acquisto di Lenny Lacroix, centrale 19enne in arrivo dal Metz, fresco di retrocessione in Ligue 2.