ufficiale Bordeaux, il giovane Lemoine ceduto all'Hartberg a titolo definitivo

vedi letture

Non solo movimenti in entrata. Il Bordeaux pensa anche alle cessioni e oggi ufficializza la partenza di un giovane talento, il 20enne Gabriel Lemoine. La punta centrale belga si trasferisce all'Hartberg, in Austria, e firma un contratto biennale.