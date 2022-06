ufficiale Bordeaux retrocesso d'ufficio in terza serie a causa delle difficoltà finanziarie

Prosegue la parabola discendente del Bordeaux. Dopo la retrocessione sul campo in Ligue 2, i girondini scalano di un'ulteriore categoria per decisione della DNCG, la Commissione di controllo dei club professionistici in Francia, che ha sanzionato così il club per i gravi problemi finanziari che lo affliggono da ormai diverso tempo. I Girondins ripartiranno dunque dalla National 1, la terza serie del calcio transalpino.