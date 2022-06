UFFICIALE: Bournemouth, sistemata la fascia destra di difesa con Fredericks

Il Bournemouth rende noto l'acquisto di Ryan Fredericks. Il terzino destro, 29 anni, arriva dal West Ham e ha firmato un contratto biennale.

New chapter begins. Can’t wait to get started, thankyou to everyone for the warm welcome @afcbournemouth pic.twitter.com/d7vVEiEUQp

— Ryan Fredericks (@RyanFredericks_) June 22, 2022