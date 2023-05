UFFICIALE: Brentford, aggiunto un altro anno al contratto dell'attaccante Wissa

Ufficiale un rinnovo di contratto in casa Brentford. La società di Premier League, tra le rivelazioni di questo campionato, ha prolungato fino al 30 giugno 2026 con l'attaccante esterno congolese Yoane Wissa (26 anni), a segno 5 volte in questo torneo. Un anno in più rispetto al precedente accordo, a scadenza 2025.

Wissa 🤝 2026

We are delighted to announce that Wissa has signed a new contract with the Club 🔥

— Brentford FC (@BrentfordFC) May 4, 2023