Ufficiale Coutinho saluta l'Aston Villa e firma con il Vasco da Gama, stavolta in pianta stabile

Il Vasco da Gama ha annunciato ufficialmente, nella mattinata di questo venerdì, che il talentuoso centrocampista Philippe Coutinho rimarrà nel club. Il giocatore, 33 anni, era in prestito alla squadra cruz-maltina fino alla fine del mese scorso, ma una svolta decisiva ha permesso il suo approdo a titolo definitivo. Si era congedato dal Vasco nel 2008, quando è stato acquistato dall'Inter, anche se è rimasto al Vasco in prestito fino al compimento dei 18 anni. All'Inter, tra il 2010 e il 2013 (con un breve prestito all'Espanyol nel 2012 dove ha mostrato lampi del suo talento), ha avuto alti e bassi, senza riuscire a esprimersi con continuità ai massimi livelli.

Coutinho ha rescisso in queste ore il suo contratto con l'Aston Villa, liberandosi dal vincolo con il club inglese per firmare un accordo definitivo con il Vasco. Si corona così un sogno per i tifosi e per lo stesso giocatore, che ritorna a casa in pianta stabile, nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta e al quale è sempre rimasto legato affettivamente.

Questo trasferimento a parametro zero rappresenta un colpo importantissimo per il Vasco, che si assicura un giocatore di caratura internazionale, capace di elevare il livello tecnico della squadra e di portare esperienza e fantasia al centrocampo. L'annuncio ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi, pronti ad accogliere a braccia aperte il loro figliol prodigo in questa nuova, definitiva avventura.